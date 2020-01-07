Başkan Kulak: ”Muhtarlar bizim için çok önemlidir”

Karaman’ın Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak, mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısına ilçedeki tüm mahalle muhtarları katıldı. Toplantıya katılan muhtarlara tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Kulak, “Mahallelerimize hizmet götürülmesi noktasında sizlerle birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.

Mahallelerde muhtarların çok önemli olduğunu ifade eden Kulak, “Bu anlamda bizler muhtarlarımıza çok önem veriyoruz. Çünkü sizler mahallelerinizde ne olup bittiğini bizden daha iyi bilirsiniz. Bunun için sizlerle sık sık bu tür istişare toplantıları yapacağız. Ben davetimize icabet ederek buraya kadar gelen siz muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KARAMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:29

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