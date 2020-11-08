Karaman\u2019\u0131n Ba\u015fyayla il\u00e7esinde gen\u00e7leri kahvehane k\u00f6\u015felerinden kurtarmak i\u00e7in kurulan spor salonu ve k\u00fct\u00fcphane a\u00e7\u0131ld\u0131. \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131 Koray \u00c7elik\u2019in giri\u015fimleri ile \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan KOP Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na yaz\u0131lan proje kabul edilerek destek verildi. \u0130lgili kurumlar\u0131n ortakla\u015fa ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi projede \u00e7ocuk oyun evi, k\u00fclt\u00fcr salonu, spor merkezi ve k\u00fct\u00fcphane bulunuyor. Halk E\u011fitimi Merkezinde a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lan sosyal tesis hakk\u0131nda \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Abdulkadir \u015eeker\u2019den bilgiler alan Kaymakam \u00c7elik, tesis i\u00e7erisinde pandemi tedbirlerine \u00f6zenle dikkat edilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Belediye hizmet binas\u0131nda bulunan spor merkezinde spor aletlerini ayr\u0131 ayr\u0131 tan\u0131tan \u0130l\u00e7e Gen\u00e7lik Hizmetleri ve Spor M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet G\u00f6ksu ve Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet \u0130pek, ko\u015fu band\u0131nda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yaparak aletleri test etti. \u201cGen\u00e7lerimizi, spora ve zeka oyunlar\u0131na y\u00f6nlendirece\u011fiz\u201d Kaymakam Koray \u00c7elik, \u0130l\u00e7emize geldi\u011fimizden beri gen\u00e7lerimizin gidece\u011fi bir yer olmad\u0131\u011f\u0131, kahvehanelere gittiklerini \u00f6\u011frendik. Biz de bununla ilgili ne yapabiliriz diye belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131zla yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fmede KOP\u2019a ba\u015fvurduk. Hibemizi ald\u0131k ve projemiz ge\u00e7ti. Ba\u015fyayla gibi bir il\u00e7emizde, bu il\u00e7enin geli\u015fimi i\u00e7in gen\u00e7lerimize spor salonu, a\u015fa\u011f\u0131da Halk E\u011fitim Merkezinde \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n gidebilece\u011fi \u00e7ocuk oyun alan\u0131, yine burada bir k\u00fct\u00fcphane il\u00e7emize kazand\u0131rm\u0131\u015f olduk. \u00dc\u00e7 tesisimizi birden bundan sonra yaz k\u0131\u015f demeden \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 k\u00fclt\u00fcrel faaliyetlere, sportif faaliyetleri te\u015fvik ediyoruz. Covid19 s\u00fcrecinde sportif faaliyetlerin kronik hastal\u0131klar a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi, spor yapman\u0131n \u00f6nemi malumunuz b\u00f6yle oldu\u011fu i\u00e7in gen\u00e7lerimizi bir spora ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 hayata te\u015fvik ediyoruz\u2019\u2019 dedi. \u201cAra\u00e7 kullanm\u0131yorum, yaya olarak gidip geliyorum\u201d Spor aletlerini bizzat test eden Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet \u0130pek ise, Amac\u0131m\u0131z, gen\u00e7lerimizin bir nebze olsun sporla e\u011fitilerek, vakit ge\u00e7irmelerini ve sporcular\u0131n yeti\u015fmesini sa\u011flamak. Bunda da ba\u015far\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum. Kapal\u0131 spor salonumuzla, hal\u0131 saham\u0131zla yeni kul\u00fcpler kurarak, futbol, voleybol, basketbol, g\u00fcre\u015f tak\u0131mlar\u0131 kurarak Ba\u015fyayla\u2019y\u0131 biraz daha sporda aktif hale getirip, yar\u0131\u015fan bir il\u00e7e gen\u00e7li\u011fi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunda da ba\u015far\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum. Biz sahada \u00e7al\u0131\u015fan insanlar\u0131z. \u0130\u015fe gidip gelirken ara\u00e7 kullanm\u0131yorum, yaya olarak gidip geliyorum. Ama tabi spor salonunun burada belediye binas\u0131nda olmas\u0131 bizim i\u00e7in avantaj\u2019\u2019 diye konu\u015ftu. K\u00fct\u00fcphaneyi de gezen il\u00e7e protokol\u00fc, \u00f6rnek te\u015fkil etmesi i\u00e7in birlikte bir s\u00fcre kitap okudu.