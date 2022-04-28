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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ takımı TEKNOFEST’te ön elemeyi geçti

İHA

KMÜ takımı TEKNOFEST’te ön elemeyi geçti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) STARKİNG, MACOF ve UTHA takımları TEKNOFEST 2022’de yarı finale kalmaya hak kazandı.
Milli teknolojilerin geliştirilmesinin hedeflendiği ve farklı illerden çok yoğun bir katılımla gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline katılan KMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu STARKİNG, MACOF ve UTHA takımları ön elemeyi geçerek yarı finale kaldı. KMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Oğuzhan Göktaş, Mustafa Üren, Ömer Faruk Picak, Abdurrahman Coşkun tarafından kurulan ve danışmanlığını Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Muhammet Fatih Aslan’ın yaptığı STARKİNG ve MACOF Tarım Teknolojileri Takımı sundukları 'Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Tabanlı Elma Ayrıştırma ve Boylama' projesi ve 'Tarımsal İnsansız Kara Aracı' projesi ile TEKNOFEST 2022'de gerçekleştirilen yarışmalara katılarak yarı final aşamasına geçti. Ayrıca danışmanlığını ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Sabancı'nın yaptığı ve bölümün lisans öğrencileri Hüseyin Avni Ünal ile Umut Utku Tiryaki tarafından kurulan UTHA takımı da 'Tarımsal İnsansız Kara Aracı' yarışmasında başarılı olarak yarı finale katılmaya hak kazandı.
TEKNOFEST 2022’de ön elemeyi geçerek yarı finale kalmaya hak kazanan takımların temsilcileri, akademik danışmanları eşliğinde Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti. KMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Doç. Dr. Selami Balcı, Doç. Dr. Kadir Sabancı, Araştırma Görevlisi Muhammet Fatih Aslan'ın da yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Namık Ak, öğrencilerle bir süre sohbet ederek kendilerinden bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rektör Prof. Dr. Namık Ak, öğrencileri tebrik ederek, yarı finalde kendilerine başarılar diledi.

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