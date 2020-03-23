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Kendimizin, sevdiklerimizi ve aynı apartmanı, sokağı, mahalleyi, ilçeyi, kenti paylaştığımız insanları koronavirüsten korumak için evlere kapandığımız bu günlerde salonda hatta kanepede otururken küçük egzersizlerle spor yapıp hem bedenimizi, hem zihnimizi dinç tutabiliriz... Hazırsanız başlayalım...



EVDEKİ MALZEMELERDEN SPOR ALETLERİ YAPABİLİRİZ

Ünlü Mayo Clinic’ten fizyoterapist Dani Johnson, mutfaktaki bakliyatla küçük dambıllar yapabileceğinizi ve kas kaybını önlemek için ağırlık çalışabileceğinizi söylüyor: “Yiyecekleri küçük poşetlere koyup oluşturduğunuz ağırlıklarla kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Çiçek sularken bile ağırlık çalışabilirsiniz mesela...”

ŞINAV VE MEKİK İÇİN VÜCUDUNUZDAN BAŞKA BİR ŞEYE İHTİYACANIZ YOK



Her gün aynı saatte odanın bir köşesinde şınav çekmek, mekik yapmak fit kalmanıza yardımcı olacaktır. Önce 3-5 gibi düşük tekrarlarla başlayıp kendinizi hazır hissettiğinizde birer birer arttırabilirsiniz. Her seferinde dinlenerek üçer set yapmanız daha da iyi olacaktır...

SUQUAT’TAN EVDE DE KAÇIŞ YOK!



Ünlülerin spor hocası Bryan Goldberg, squat’ın her yerde, her ortamda herkes tarafından yapılabilecek bir egzersiz olduğunu belirtip ekliyor: “Vücut ağırlığıyla yapılabilecek en iyi egzersizlerden biri olan squat için tek yapmanız gereken ayaklarınızı omuzlarınız hizasında açıp, ayaklar dışa doğru dönük, ileriye doğru bakarken kalçalarınızı geriye doğru çıkararak bacaklarınızı kırıp sırtınızı hafifçe ileri doğru eğerek çömelip yeniden doğrulmak. 3-5 tekrarla başlayıp arttırabiliriz.”

KOLTUKTA BARFİKS KULAĞA NASIL GELİYOR?

Koltuklarımız rahatça oturup TV izlemenin dışında da işe yarayabilir... Mesela yete oturup sırtınızı koltuğunuza yaslayın. Bacaklarınızı öne doğru uzatıp hafif kırarak topuklarınız yerde olacak şekilde ayak uçlarınızı havaya kaldırın. Şimdi ellerinizi koltuğuna koyun ve dirseklerinizi açıp kapayarak kalçalarınızı havaya kaldırıp indirin... Oturarak barfiksin kaslarınıza faydasına inanamayacaksınız...

EN SON Nİ ZAMAN İP ATLAMIŞTINIZ?

Salonda, mutfakta, balkonda, yatak odasında rahatlıkla yapabileceğiniz bir egzersiz tek ihtiyacınız olan bir parça ip ve çocukluğunuz:) Hem keyifli hem son derece faydalı bir egzersiz... Eminiz bunu hepiniz deneyeceksiniz...

NABZINIZI BİRAZ YÜKSELTMEK İYİ GELEBİR

Harvard Üniversitesi’nden Dr.I- Min Lee, nabzı bir parça yükseltmenin vücut için faydalı olduğunu söylüyor. Bunun için dizlerinizi normalden biraz daha yukarı çekerek yerinizde sayabilirsiniz. Birkaç dakika sonra bu yerinde sayma hafif tempolu bir koşuya dönüşebilir. Ya da apartmanınızda bir üst kata ya da alt kata inip çıkarak yapacağınız15 dakikalık bu egzersiz evde geçecek bir güne başlangıç için harika hissettirir.

30’AR SANİYELİK ESNEME HAREKETLERİNİN MUCİZESİ

Uzmanlar haftada iki ya da üç kez yapılacak esneme egzersizlerinin vücut için harika olduğunu söylüyor. Örneğin sırt ağrılarınız için dört ayak üstünde durup kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırıp tekrar düzelebilirsiniz. Ya da bel ağrıları için sırt üstü uzanıp dizlerinizi karnınıza doğru çekebilir, kollarınızı hiç bükmeden büyük daireler çizerek omuzlarınızı rahatlatabilirsiniz. Bütün hareketlerin 30 saniyeden az olmaması çok önemli...

DOĞRU NEFES ALMAK ENDİŞE VE KAYGIDAN KURTARIR



Evet hepimiz nefes alıyoruz:) Peki doğru nefes alıyor muyuz? Evde kaldığımız bu günlerde doğru nefes almayı da öğrenebiliriz. Sırt üstü uzanıp, ellerinizi karnınıza koyun nefes aldığınızda karınınız şişmesine verdiğinizde de inmesine dikkat edin. Bu pozisyonda 10 kez nefes alıp verin. Doğru nefes almak hepimizin içinde olduğu endişe ve kaygılı ruh haline de çok iyi geliyor unutmayın.