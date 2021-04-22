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Karavanla tatil iş hayatını değiştirdi

Tatile çıktığı karavanın ilgi gördüğünü fark ederek bu alanda yatırıma karar veren girişimci, özellikle salgın sonrası artan talebi karşılamakta güçlük çekiyor.

Karavanla tatil iş hayatını değiştirdi
AA

İzmir'de farklı sektörlerdeki deneyiminin ardından ikiz kardeşiyle boyahane yatırımı yapan Murat Yılmaz (42),2016 yılında karavanla tatile çıkma deneyimi yaşadı.

Kamp alanına giderken yolda çok sayıda vatandaşın, kullandığı karavanı merak ettiğini, aracın içini incelemek istediğini, detaylı sorular sorduğunu gören Yılmaz, karavan hayali kuran insan sayısının hayli fazla olduğunu fark ederek iş fikri geliştirdi.

Tatil dönüşü kardeşiyle karavan üretmek üzere ekip oluşturan ve 2017'de üretime başlayan Yılmaz, Menemen ilçesinde kurduğu fabrikada 40 çalışanla ayda 30 karavan üretim kapasitesine ulaştı.

Murat Yılmaz, AA muhabirine, son yıllarda doğayla iç içe tatil seçeneklerinin ilgi gördüğünü, karavan turizminin de hızla yaygınlaştığını ifade etti.

Geçmişte karavan pazarına ithal araçların egemen olduğunu, son dönemdeki ilgiye yanıt veren yerli üreticilerin bu alanda yatırımlar yaptığını kaydeden Yılmaz, Türk karavan firmalarının tasarım, kalite ve maliyet avantajlarıyla dünya pazarında iddialı olabilecek seviyeye ulaştığına işaret etti.

Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla karavana olan ilginin beklenmedik ölçüde arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl karavan yetiştiremedik müşterilerimize. Bu sene de ilgi aynen devam ediyor. Üretici sayısı artmasına rağmen kapasite yetersiz kalıyor. Ekibimizi geliştirdik, şu anda 40 çalışanımız var. Günde 1 karavanı hattan indiriyoruz. Bunu daha da artırmanın yollarını arıyoruz. Dış piyasadan da çok ilgi var ama biz şu an için yurt içine yetişmeye çalışıyoruz. Kapasitemizi artırmayı düşünüyoruz. Kapasite artınca ihracata da yöneleceğiz. Kısa vadeli hedefimiz ise bir karavan kamp alanı açmak. Gelecek yıl kampı hizmete almayı planlıyoruz."

- Artvin'in köy isimlerini marka ve model ismi oldu

Marka ve model isimlerinde memleketleri olan Artvin'den esinlendiklerini de ifade eden Yılmaz, 2014'te vefat eden babalarının doğduğu köy olan Ortiz'i firma ismi olarak belirlediklerini, çıkardıkları her bir modele de komşu köylerin isimlerini verdiklerini ve bu geleneği sürdürmek istediklerini aktardı.

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