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SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRÜCÜ

Hastalarımızın en çok sorduğu ikinci soru ise, “Beyazlatma işlemi sonucunda dişlerin porselen tabak gibi açık ve hoş olmayan bir renge sahip olup olmayacağı” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Beyazlatma işlemi ile yapay bir beyazlık elde etmek mümkün değil. Yapılan beyazlatma işlemi ile dişlerimiz kendi doğal beyazlığına kavuşur ve bu beyazlık her bir kişi için farklıdır. Bu nedenle de sonuçlar oldukça yüz güldürücü” diyor.