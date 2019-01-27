Erzurum'un Karayazı ilçesinde, evine erzak almak için 1 metreyi aşan karlı yolda 20 kilometre yürümek zorunda kalan ve ayak parmaklarında soğuk yanığı sebebiyle kesilme riski oluşan Mehmet Nuri Mahcup'un parmakları, erken müdahale sayesinde kurtarıldı.

AA'nın haberine göre; ilçenin kırsal kesimindeki Güllü Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk babası 48 yaşındaki çiftçi Mehmet Nuri Mahçup, bir süre önce evine erzak almak amacıyla evine en yakın olan ve bakkal bulunan Çiçekli Mahallesi'ne yürüyerek gitmeye karar verdi.

Kar kalınlığı 1 metreyi aşan mahalle yolunda yaya olarak 10 kilometre ilerleyen Mahcup, yolculuk esnasında dereye düştü. Ayakları ıslanıp üşüyen Mahcup, bu durum üzerine evine dönmeye karar verdi.

Donma tehlikesi geçirdiği dönüş yolunda da yine karlı yolda 10 kilometre daha yürüyüp evine dönen Mahçup'un buz tutan ayak parmakları ayakkabılarına yapıştı.

Mahçup, parmaklarına yapışan ayakkabılarını ailesinin yardımıyla sıcak su dökerek ayağından çıkarabildi.

112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen Mahçup, paletli ambulansla evine gelebilen sağlık görevlilerince Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HEKİMLERİN ERKEN MÜDAHALESİ

Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek zamanında hastaneye yetiştirilen Mahcup'un ayak parmakları, hekimlerin erken müdahalesi ile kesilmekten son anda kurtarıldı.

Çiftçi Mahçup, evine erzak almak için 15 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

Köy yolunun karla kaplı olması nedeniyle araçla gidemediği için yürüyerek söz konusu mahalleye gitmek istediğini anlatan Mahcup, "Evin erzak ihtiyacını almak için Çiçekli Mahallesi'ne yürüyerek gitmek istedim. Kar kalınlığı 1 metreyi aşan yolda 10 kilometre yürüdükten sonra dereye düştüm ve ayaklarım ıslandı. Köye geri dönmeye karar verdim" dedi.

Mahcup, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eve gittiğimde ayaklarım buz tutmuş ve ayakkabılarım ayağıma yapışmıştı. Ayakkabıları buzdan çözmeye çalıştım, olmadı. Daha sonra evdekiler ayağıma sıcak su döktükten sonra ayakkabılar ayağımdan çıktı ve ayaklarımın buzu çözüldü. Yolumuz kardan dolayı sürekli kapanıyor. Paletli ambulans beni ilçe hastanesine götürdü. Daha sonra Erzurum'a sevk edildim. Allah'a şükür ayak parmaklarım kesilmekten kurtarıldı. Doktorlara ve hastane personeline çok teşekkür ediyorum."

"GEÇ GETİRİLSEYDİ AYAK PARMAKLARI KESİLEBİLİRDİ"

BEAH Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Mehmet Öztürk de Mahcup'un soğuk havada uzun süre yol yürümesi sonucu ayak parmaklarında soğuk yanıkları oluştuğunu ifade etti.

Mahcup'un ayak parmaklarında oluşan yaralanmaların 2. ve 3. derece yanık yarasına tekabül ettiğini aktaran Öztürk, "Hastamızın durumunu kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve ilgili klinik doktorları ile değerlendirerek ayak parmaklarındaki damarsal sorunları inceledik. Hastamızın genel durumu iyi, damar genişletici ve yanık tedavilerini yapıyoruz. Eğer hasta geç getirilseydi durumu 3. derece yanıklara tekabül ettiği için ayak parmaklarının kesilmesi söz konusu olabilirdi" diye konuştu.

Öztürk, Mahçup'un bir süre daha hastanede tedavi göreceğini sözlerine ekledi.