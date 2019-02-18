Kardeş Çocukları 4. son bölümü bu akşam yayınlandı. Kardeş Çocukları'nda Ümran, Hayat'ı İstanbul'da içine düştüğü hayattan almak için geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Hayat magazin gazetecilerini çağırarak büyük bir skandalı medyaya taşıdı. Hayat'ı bağlasa tutamayacağını anlayan Ümran, Umay'a gitmeyi kabul etti. Bu sırada Yıldırım'da eve geldi ve Yıldırım ile Ümran karşılaştı. Bu anı Hayat ve Umay'da gördü. Yıldırım ile iki kardeşin geçmiş sırları yavaş yavaş aralanıyor. Yeni bölüm fragmanında ise, Umay ile Yıldırım'ın konuştuğu ve Ümran ile Hayat'ın İstanbul dışında yeni bir hayat kuracağını ve Yıldırım'ı görmek istemediğini söyledi. Bu diyaloğun sonunda Umay ile Yıldırım'ın yıllar önce Ümran'a ihanet ettiği anlaşılıyor. Kardeş Çocukları 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm özeti haberimizde.
KARDEŞ ÇOCUKLARI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KARDEŞ ÇOCUKLARI 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hayat geçmişin peşine düşüyor.
Ümran, köyde Cemal dehşeti yaşarken Umay ise yıllar sonra karşısında bulduğu Yıldırım’la hayatının sınavını verir. Yıldırım’ın teyzesi için sıradan biri olmadığının farkında olan Hayat geçmişin peşine düşer. Hayat’ın artık kendileriyle yaşayacağını kabullenmek zorunda kalan Umay, onu kendi dünyasına alıştırmak için adeta baştan yaratır. Hayat’ın pırıltılı dünya ile sınavı olanca şiddetiyle başlarken, İstanbul’dan Karalılar’a gelen haberler, Ümran’ı harekete geçirir. Ümran, hayatının yüzleşmesine yürüdüğünden habersiz, kızına sahip çıkmak için soluğu İstanbul’da alır, ancak karşısında bambaşka bir Hayat bulur.
Diğer yanda Umay, Yıldırım ve Reşat arasında kurulan mecburi bağın sancılarıyla uğraşırken, Hayal ve Hayat arasındaki bağ ise, iki kızın birbirinden habersiz Volkan’a duydukları heyecanla sınanmaya başlar.
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