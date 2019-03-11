Kardeş Çocukları 8. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Kardeş Çocukları'nda, Yıldırım geçmişte olan her şeyi Volkan'a anlattı. Volkan ile Hayat arasındaki yakınlaşmanın önüne geçmek ise imkansız. Hayal, Volkan'a aşık olduğunu Hayat'a itiraf etti. Hayat şimdi ne yapacak? Umay, Cemal'in yarattığı tehlikeden kurtulmak için büyük bir oyuna girişir, ancak Yıldırım bir anda kendisini bu oyunun içinde bulur. Kardeş Çocukları 7. son bölüm özeti ve 8. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kardeş Çocukları 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayat ve Volkan arasında tansiyon yükseliyor

Hayat’ın olaylı gecesi, Yıldırım’ı geçmişle ilgili ağır bir yüzleşmeye sürükler. Cemal’in tehlikeli oyunu ise, geceyi Ümran için kabusa çevirir. Olaylı gecenin yankıları, ertesi gün de devam ederken Umay, Reşat’ın beklenmedik hamlesiyle alt üst olur. Reşat, Umay’ın Yıldırım’la ilgili bir şeyler sakladığından emin, sırların peşindeyken Ümran da Cemal’le ilgili gerçeklerin peşine düşer.

Hayat’ın yaptıklarıyla zor durumda kalan Yıldırım ise, Ümran’la aralarındaki duvarları yıkmaya kararlıdır. Sebep oldukları yüzünden büyük utanç yaşayan Hayat ve geçmişi bir de Yıldırım’dan dinleyen Volkan, Umay yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelseler de şiddetle birbirlerine çekilmeye devam ederler. Hayat ve Volkan arasında tansiyon yükselirken, Hayal’in öğrendiği gerçek ortalığı karıştırır.

Ümran, Cemal’in yaşadığına dair şüpheleriyle onu gerçeğe götürecek ilk adımı atarken, Yıldırım ve Umay ise hiç beklemedikleri bir sınav vermek üzeredir.