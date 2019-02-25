Kardeş Çocukları 5. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Kardeş Çocukları 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Son bölümde, Yıldırım ve Ümran'ın karşılaşması gerçekleri de bir bir ortaya çıkarıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yıldırım ve Ümran'ın sürpriz karşılaşmalarıyla birlikte gizli gerçekler çorap söküğü gibi çözülmeye başlar. Ümran'ı bir anda Hayat'ın annesi olarak karşısında bulmak da, Umay'ın kim olduğunu anlamak da Yıldırım için sarsıcı olur. Hayatının şokunu yaşayan Ümran ise, geçmişin bitmek bilmez öfkesi ve acısıyla baş başa, üstelik büyük sırrını korumak için Umay'la iş birliği yapmak zorundadır. Yıldırım, yıllardır içinde yanan pişmanlık ateşiyle Ümran'a sesini duyurabilmek için çırpınırken, Hayat ise annesinin de teyzesinin de Yıldırım'la ilgili bir şeyler sakladığının farkında ve iz peşindedir. Diğer yanda, Volkan'ın Hayat'la ilgilenmeye başladığını fark eden Hayal kıskançlık krizleriyle baş etmeye çalışırken, Volkan ve Hayat arasındaki çekim Ümran'ı da huzursuz eder. Düşman kardeşler, zoraki iş birlikleriyle ortak hedeflerine ulaşıp birbirlerinden kurtulmayı başarmak üzereyken hem Cemal'den hem de Yıldırım'dan gelen hamleler ortalığı karıştırır. Umay'ın, geçmişin gölgesinden kurtulmak için attığı acımasız adım ise, bir anda bütün dengeleri değiştirir.