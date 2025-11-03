Habertürk
        Kardeş vahşeti! Döverek öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kardeş vahşeti! Döverek öldürdü!

        Sakarya Sapanca'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda E.E. adlı saldırgan, 63 yaşındaki ağabeyi Yadikar Ermen'i döverek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:57
        Kardeş vahşeti! Döverek öldürdü!
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavga ettiği kardeşi E.E. (52) tarafından dövülen Yadikar Ermen (63), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen E.E. ile ağabeyi Yadikar Erman arasında evlerinin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        GÖZALTINA ALINDI

        Kavgada Yadikar Ermen, başına aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alınan Yadikar Ermen, kurtarılamadı. E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
