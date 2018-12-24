Bursa'da kardeş kavgası ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Münir S. (48),sabah saatlerinde kardeşi Mümin S.'nin evine gitti. Aralarında ailevi mesele olduğu öğrenilen abi-kardeş, çocuklarının yanında tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle abi-kardeş arasında arbede yaşandı. Mümin S., abisi Münir S.'yi, oğlu ve eşinin yanında göğsünden bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yerde kalan ağabey Münir S. evin ortasında yere yığıldı. Abisini bıçaklayan Mümin S.'nin eşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Münir S.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Ancak Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münir S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde göz altına aldığı Mümin S.'nin sorgusu devam ediyor.

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