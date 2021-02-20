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Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim nerede çekildi, konusu ne? Kardeşlerim çekim yapılan semtler

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Sorusu merak konusu oldu. Bu akşam ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim nerede çekildi, konusu ne? İşte çekim yapılan semtler...

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim nerede çekildi, konusu ne? Kardeşlerim çekim yapılan semtler

Serkan Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınmıştır. Peki, Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi konusu nedir? İşte çekim yapılan semtler...

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi Fatih'te ve birçok farklı ilçede de çekiliyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif),Halit Özgür Sarı (Kadir),Cüneyt Mete (Orhan),Fadik Sevin Atasoy (Şengül),Ahu Yağtu (Suzan),Simge Selçuk (Nebahat),Yiğit Koçak (Ömer),Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),Aylin Akpınar (Emel),Onur Seyit Yaran (Doruk),Cihan Şimşek (Oğulcan),Damlasu İkizoğlu (Melisa),Gözde Türker (Harika),Kaan Sevi (Mazlum),Melis Minkari (Aybike),İrem Salman (Talya),Lizge Cömert (Süsen),Recep Usta (Berk).

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşlerim dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Fatih semti ve çevresindeki pek çok semtte gerçekleştiriliyor.

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