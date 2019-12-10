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HaberlerSağlıkKardeşten kardeşe testis nakli yapıldı! - Haberler

Kardeşten kardeşe testis nakli yapıldı!

Testisleri olmadan doğan 36 yaşındaki bir erkeğe, ikiz kardeşinin bir testisi nakledildi. Uluslararası bir cerrah ekibi Sırbistan'ın Belgrad kentinde üçüncü kez testis naklini gerçekleştirdi. Kardeşten kardeşe nakil ile bebek de benzer DNA'yı taşıyabilecek

Testis nakli
HABERTURK.COM

Testisleri olmadan doğan 36 yaşındaki Sırp bir hastaya, ikiz kardeşinin testislerinden biri nakledildi. Böylece aynı DNA'dan çocukları olabilir.

ÜÇÜNCÜ TESTİS NAKLİ

The New York Times’a göre; salı günü, uluslararası bir cerrah ekibi Sırbistan'ın Belgrad kentinde üçüncü testis naklini gerçekleştirdi. Altı saat süren operasyonda iki testisle doğan tek yumurta ikizinin testisi çıkarılarak, diğer kardeşe nakledildi. Uzmanlara göre; iki testis olmadan doğmak son derece nadir görülen bir durum.

Bir erkeğin, eşinin başkalarının sperminden hamile kalmasına onay vermesi bir tereddütü de beraberinde getiriyor. Ancak kardeşten kardeşe nakil ile bebek de benzer DNA'yı taşıyabilecek. 

CİNSEL YOLLA ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAK

Her iki kardeşin de iyileştiğini kaydeden uzmanlar, alıcının testosteron hormonunun normal seviyelere yükseldiğini belirtti. Ayrıca doktorlar, testislerden alıcının penisine sperm taşıyan yeterli doku bulamadı, bu nedenle henüz cinsel yolla çocuk sahibi olamayacağını söyledi.

Bilim insanları, bu tarihi prosedürün, transseksüel hastaların ve ciddi kasık yaralanmaları olan erkeklerin de çocuk sahibi olabileceğini belirtti. Ancak bağışçı ve alıcı olan kişilerin ikiz kardeş olmadıkları durumda durumun bulanıklaşacağı kaydedildi. 

5.000 ERKEK BEBEKTEN BİRİ TEK TESTİSLE DOĞUYOR

Her iki testisi olmadan doğan bebek son derece nadirdir. Konuyla ilgili yeterli istatistik olmamakla birlikte 1974'te yapılan bir çalışmaya göre; her 5.000 erkekten biri tek testisle doğuyor. 

 

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