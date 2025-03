Kargaların Özellikleri

Kargagiller, Corvidae familyasına ait, siyah renkli, orta boylu, güçlü, zeki ve ötücü kuşlardır. Kargaların ortalama boydan daha büyük boyda olan türlerine “Kuzgun” veya “Karakarga” ismi verilir. Kargalar isimlerini Eski Türkçe’de “Kara Kuş” anlamına gelen kelimeden almışlardır. Dünyanın pek çok noktasına yayılmış olan kargaların 45 türü olduğu bilinir. Türkiye’de bulunan karga türleri ise, Çöl Kuzgunu, Alakarga, Ekin Kargası, Kırmızı Gagalı Dağ Kargası, Sarı Gagalı Dağ Kargası, Göknar Kargası, Kuzgun, Kısa Kuyruklu Kuzgun, Küçük Karga, Saksağan, Leş Kargası'dır. Kargalarla ilgili pek çok bilgiden söz edilirken bunların bazıları doğru, bazıları ise yanlıştır. Kargaların genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

- Kargalar, Antarktika kıtası dışında dünyanın her yerinde bulunurlar.

- Kargaların yaşam alanı çok geniştir. Hem kırsalda hem de şehirde kolaylıkla yaşayabilirler.

- Yaşam süreleri, kargaların türüne göre değişir. Zannedildiği gibi 200 – 400 yıl yaşamazlar. Bazı karga türleri, 4-8 yıl, bazı karga türleri de 15-20 yıl aralığında yaşar.

- Kargaların en küçük türünün ismi, Cüce Alakarga, en büyüğünün ismi ise Bayağı Kuzgun’dur.

- En kısa karga boyu, 20 ila 23 santimetre uzunluğunda iken, en uzun karga boyu, 54 ila 67 santimetre uzunluğundadır.

- Siyah renkte olurlar.

- Ötücü kuşlardır.

- Çok zekilerdir. Zekaları 7 yaşında bir çocuk zekasına eşit kabul edilir.

- Ses taklidi yapabilirler ve 15 ila 33 aralığında farklı ses çıkarabilirler.

- Hafızaları çok kuvvetlidir. Yiyeceklerini sakladıkları yeri unutmazlar.

- Bazı karga türleri balık tutabilmekle ünlüdür.

- Tek eşli canlılardır.

Kargalar Ne ile Beslenir?

Kargalar, çöpçü kuşlar olarak da bilinirler. Dolayısıyla kargalar, omnivor yani hepçil beslenme şekline sahiptirler. Bu demek oluyor ki kargalar ne ile beslenir sorusunun cevabı, hem et hem de ottur. Kargalar, Antarktika hariç her yerde yaşayabilir ve kolayca besin bulabilirler. Kargalar, ayırt etmeden çeşitli tohumları, tahılları, sürüngenleri, böcekleri ve hatta farklı kuş türlerini dahi yerler. Hem kırsal da hem de şehirde hayatlarını sürdürebilen kargalar, şehir hayatında çöplere kolay ulaştıkları için beslenmeleri daha kolay olur. Kargalar ne ile beslenir diye merak edenler için neredeyse her şeyi yiyebilen bir canlı türü olduklarından söz ettik. Ancak kargaların beslenmesinde suyun çok önemli bir yer tuttuğunu da hatırlatalım. Kargalar suya oldukça fazla ihtiyaç duyan canlılardandır.

Kargalar En Çok Ne Yemeyi Severler?

Hepçil beslenen kargaların hem et hem de ot çeşitlerini ayırmadan yediklerini söylemiştik. Kırsal ve şehir fark etmeden yaşadığı her yerde rahatlıkla yemek bulabilen kargalar ne yer dediğimizde şehirde yaşayan kargalar çöplerden beslenirken kırsaldaki kargalar ise bulabildiği her türlü et ve otu tüketirler. Ayırt etmeden her şeyi yiyebilen canlılar olsalar da onların da daha keyifle tükettiği yiyecekler vardır. Ot ve et ile beslenen kargalar en çok ne yemeyi sever diye merak edenler için kargaların ilk tercihinin et olduğunu belirtelim. En çok et türü yiyecekleri seven kargalar, böcekler, sürüngenler, kendilerinden küçük canlılar, güçsüz, sakat, yavru hayvanlar hatta farklı kuş türlerini dahi yiyebilmektedirler. Ayrıca cevize olan düşkünleri de bilinir. Ceviz beraberinde fındık, erik, incir, elma, marul, lahana ve mısır gibi besinleri de oldukça severler.