Kargo gemileriyle yayılan 'kahverengi sıçan', Diyarbakır'da görüntülendi

Grup halinde yaşayan bu türde yavruların bakımına ve korunmasına gruptaki bütün yetişkinler yardımcı olmaktadır. Koku alma duyuları çok gelişmiştir ve besinlerini bulmada en çok koku duyularını kullanırlar. Hatta karşılaştıkları bir sıçanın kendi gruplarından olup olmadığını da kokularından anlarlar. Diyarbakır'da gözlenen popülasyonun da incelenmesinde ve izlenmesinde yarar vardır" diye konuştu.