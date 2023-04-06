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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

Karim Benzema, dün gece attığı 3 gol ile Nou Camp'ta 60 yıl aradan sonra hat-trick yapan ikinci Real Madrid oyuncusu oldu.

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  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında ezeli rakibi Barcelona'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Eflatun-beyazlılarda hat-trick yapan ve ilk golün de pasını veren Karim Benzema, tüm gollere direkt katkıda bulunarak El Clasico'ya damgasını vurdu.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Karim Benzema, bu maçtaki golleriyle El Clasico'da Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano'nun ardından Real Madrid adına tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Fransız golcü, bu maçta attığı 3 gol ile Nou Camp'ta 60 yıl aradan sonra Real Madrid adına hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Real Madrid adına en son Puskas, 27 Ocak 1963'te Camp Nou'da hat-trick yapmıştı.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Yıldız futbolcu ayrıca, Barcelona'nın evinde hat-trick yapan 11. oyuncu oldu.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Camp Nou'da Benzema'dan önce hat-trick yapan son oyuncu ise Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG adına Mbappe'den geldi.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    35 yaşındaki Fransız golcü bu sezon Real Madrid adına 31 maça çıktı.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

    Bu maçlarda 25 gol atıp 6 asist yapan yıldız futbolcu, La Liga gol krallığında da ikinci sırada bulunuyor.
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
  • Karim Benzema'dan Real Madrid adına Camp Nou'da 60 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

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