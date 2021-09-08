Karın duvarında keseyle doğan Hiranur bebek 4 saat süren ameliyatla hayata tutundu

AA

İbrahim ve Cansel Sağır çiftinin ikinci çocuğu 2 yaşındaki Hiranur, 2019 yılında Manisa Şehir Hastanesinde karın ön duvarında 17 santimetrelik kese ile dünyaya geldi.

İzmir'deki SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebeği gören Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akgün Oral ile Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaçelik, keseciğin içinde kalp uzantısı olan bir yapı ile batın içi organlarının bir kısmının bulunduğunu belirledi.

Cantrell Pentalojisi adı verilen, nadir görülen ve yaşama şansının az olduğu doğumsal bozukluğu tedavi etmek için harekete geçen Prof. Dr. Oral ve Doç. Dr. Karaçelik, bir yıllık takibin ardından geçen ay zorlu bir operasyon gerçekleştirdi.

Hiranur bebek, 4 saat süren ve farklı disiplinlerden doktorların eş zamanlı müdahalesiyle yaşama tutundu.

- Kalbinde delik de varmış

Prof. Dr. Akgün Oral, AA muhabirine, Hiranur gibi sağlık sorunları yaşayan bebeklerin durumunun doğumdan önce yapılan kontrollerde belirlenmesi halinde hamileliğin sonlandırıldığını söyledi.

Hiranur'u yaşatmak için tüm sağlık çalışanlarının büyük mücadele verdiğini belirten Oral şöyle konuştu:

"Çocuk cerrahisi olarak diyafram dediğimiz göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran etten zarı onardık. Karın ön duvarındaki kesenin üzerine oturduğu duvar defektini düzelttik. Keseden dışarıya uzanan fazlalıkları aldık. En son karın duvarını olması gereken estetik görünüme sahip olacak şekilde oluşturduk. Son derece nadir görülen, yaşama şansı bulamayan vakaların yaşama şansı bulduğunu gösterdik."

Oral, bebeğin ailesiyle yüzü gülerek hastaneden ayrılmasının kendisini çok mutlu ettiğini, bu başarılı ameliyatı hastanelerinde bulunan diğer kliniklerle koordinasyonlu bir şekilde yaptıklarını anlattı.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karaçelik de ameliyat öncesi titiz bir çalışma yaptıklarını, doktor arkadaşlarıyla Cantrell Pentalojisi ile ilgili tüm bilimsel yayınları incelediklerini söyledi.

Ameliyat sırasında her şeyin yolunda gittiğini dile getiren Karaçelik operasyona ilişkin şöyle bilgi verdi:

"Ameliyat planlaması yaptıktan sonra göğüs kemiğini açtık. Ucu sola bakması gereken kalp tersti, delik de vardı. Akciğere giden damarda ciddi darlık vardı. Kalbin ön yüzünden çıkan bir kesecik vardı. Bu da kanla doluydu. Önce kalp ameliyatını yapalım dedik. Ama ameliyat sırasında baktık ki bağırsaklar var. Öncelikle onarımı Akgün Hocamlar yaptı. Bize temiz bir saha bıraktılar. Sonra biz devreye girdik. Hastamızı kalp akciğer makinesine bağladık. Önce keseyi uzaklaştırdık kalpten. Kalbindeki deliği bir yama ile kapattık. Akciğer damarındaki daralmaya müdahale ederek olması gereken durumuna getirdik."

Karaçelik, yaptıkları ameliyata hastanın kısa sürede olumlu yanıt verdiğini, Hiranur'un kalbinin eskisinden daha iyi şekilde çalıştığını anlattı.

- "Bebeğim artık rahat nefes alıyor"

Hiranur'un annesi Cansel Sağır da bebeğini doğduğu günden bu yana yaşatmak için mücadele verdiğini söyledi.

Doğumun ardından birçok doktorun bebeğiyle ilgili olumsuz şeyler söylediğini dile getiren Sağır, "İzmir'deki doktorlarımız bize umut oldu. Bize 'Hiç üzülmeyin, çocuğunuzu iyi yapacağız.' dediler. Biz vazgeçtik ama onlar vazgeçmedi. Onlar olmasa belki bebeğim hayatta olmayacaktı. Artık bebeğim rahat nefes alıyor. Diğer bebekler gibi zaman geçiriyor." diye konuştu.