Karla kaplı kilometrelerce yolu aşarak İran sınırında yaşayan Havin'e doğum günü sürprizi yaptılar

Havin ve beş kardeşi için çeşitli hediyeler alan gençler, karla kaplı yolları aştıktan sonra çocuğun okuduğu okula geldi. Burada öğretmenleriyle yüzlerini boyayarak palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler, rengarenk balonlar taşıyarak, gitar eşliğinde türküler söyleyip Havin'in Sarıçimen köyündeki evine kadar yürüdü. Kapıda misafirlerini karşılayan Havin ile ailesi, kutlama sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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