Karlskrona AIF - Husqvarna FF maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Karlskrona AIF, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Husqvarna FF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 16 puanlı Karlskrona AIF 11. sırada bulunuyor, Husqvarna FF 14 puana sahip ve 13. sırada. Karlskrona AIF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Husqvarna FF, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 151 kodlu maçı oynayanlar; Karlskrona AIF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Husqvarna FF galibiyet oranı 0.00.

Karlskrona AIF son haftadaki Landskrona müsabasında 2-0 yenildi.

Husqvarna FF ise Skövde AIK karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Karlskrona AIF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Karlskrona AIF, kendi sahasında 10 gol attı, 11 gol yedi.

Husqvarna FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Husqvarna FF, 10 gol atarken 13 gol yedi.