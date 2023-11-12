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        Haberler Magazin Norm Ender, günde 170 bin kez 'Parladı'

        Norm Ender, günde 170 bin kez 'Parladı'

        Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle hazırlanan 'Cumhuriyet Marşları'nın klipleri arasında en çok Norm Ender'in 'Parla'sı izlendi. Bu marşın günlük ortalaması 170 bin izlenme olarak gerçekleşti. Diğer marşların kliplerinin ne kadar izlendiği ve günlük ortalamaları Haftanın Portresi'nde

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 12.11.2023 - 00:00 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:00
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        Günde 170 bin kez 'Parladı'
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        29 Ekim'de başlayan Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamaları yıl boyunca sürecek. Kültür - sanat adına gerçekleştirilen kutlamalardan biri de 100'üncü yıl marşları...

        Peki, en çok hangi marş dinlendi / hangi marşın klibi izlendi?

        * 'Cumhuriyet Marşları'nın kliplerinin izlenme sayısı; yayınlandıkları günden, haberi yayına hazırladığımız 11 Kasım saat 22.30'a kadar olan süreyi kapsıyor...

        KENAN DOĞULU

        Söz - Müzik... Kenan Doğulu

        Yayınlanma Tarihi... 27 Ekim 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 590 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 36 bin 875

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        EROL EVGİN

        Söz... Dr. Selma Çuhacı

        Müzik... Erol Evgin

        Yayınlanma Tarihi... 28 Nisan 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 436 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 2 bin 202

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        FAZIL SAY

        Söz... Ayten Mutlu

        Müzik... Fazıl Say

        Yayınlanma Tarihi... 23 Nisan 2023 (İki ayrı versiyon)

        Toplam İzlenme Sayısı… 1 milyon 510 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 7 bin 438

        TARKAN

        Söz - Müzik... Tarkan

        Yayınlanma Tarihi... 24 Ekim 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 2 milyon 240 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 117 bin 894

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        EGE

        Söz - Müzik... Ege

        Yayınlanma Tarihi... 20 Ekim 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 853 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 37 bin 86

        ATAOL BEHRAMOĞLU

        Söz... Ataol Behramoğlu

        Müzik... Erhan Doğan

        Yayınlanma Tarihi... 1 Şubat 2023 (İki ayrı versiyon)

        Toplam İzlenme Sayısı… 51 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 179

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        SONER ARICA

        Söz - Müzik... Soner Arıca

        Yayınlanma Tarihi... 21 Nisan 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 1 milyon 44 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 27 bin 43

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        TURAN MANAFZADE

        Söz - Müzik... Turan Manafzade

        Yayınlanma Tarihi... 21 Ekim (İki ayrı versiyon)

        Toplam İzlenme Sayısı… 389 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 17 bin 681

        link#https://www.youtube.com/embed/F2CkTdcw9dA?si=fkihhYMglDxBgIDr#youtube#pull-left#

        AYŞEDENİZ GÖKÇİN

        Söz - Müzik... Ayşe Deniz Gökçin

        Yayınlanma Tarihi... 12 Ekim 2023 (İki ayrı versiyon)

        Toplam İzlenme Sayısı… 4 bin 750

        Günlük Ortalama Sayısı... 158

        ERKİN ARSLAN

        Söz - Müzik... Erkin Arslan

        Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 370 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 20 bin 555

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        AYSUN KOCATEPE - ALİ KOCATEPE

        Söz - Müzik... Aysun Kocatepe - Ali Kocatepe

        Yayınlanma Tarihi... 23 Ekim 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 27 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... Bin 350

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        NORM ENDER

        Söz - Müzik... Norm Ender

        Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023 (İki ayrı versiyon)

        Toplam İzlenme Sayısı… 3 milyon 60 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 170 bin

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        KIRAÇ

        Söz - Müzik... Sedat Kunduracı

        Yayınlanma Tarihi... 19 Ekim 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 982 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 40 bin 916

        Söz - Müzik... Ali Tufan Kıraç

        Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 850 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 47 bin 222

        * Kıraç'ın iki ayrı marşı bulunuyor. İki marşın kliplerinin toplam izlenme sayısı; 1 milyon 832 bin.

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        ORHAN KOYUNCU

        Söz - Müzik... Orhan Koyuncu

        Yayınlanma Tarihi... 30 Ağustos 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 513 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 6 bin 932

        PAUL DWYER

        Söz... Ali Murat Kalburcu

        Müzik... Paul Dwyer

        Yayınlanma Tarihi... 16 Eylül 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 548 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 9 bin 614

        ŞANSIN TÜZÜN

        Söz - Müzik... Şansın Tüzün

        Yayınlanma Tarihi... 21 Nisan 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 37 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 180

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI İLEİLKER KÖMÜRCÜ

        Söz - Müzik... İlker Kömürcü

        Yayınlanma Tarihi... 30 Ağustos 2023

        Toplam İzlenme Sayısı… 742 bin

        Günlük Ortalama Sayısı... 10 bin 27

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        #Cumhuriyet marşları
        #100üncü yıl Marşları
        #Atatürk
        #Norm Ender
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