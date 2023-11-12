Norm Ender, günde 170 bin kez 'Parladı' Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle hazırlanan 'Cumhuriyet Marşları'nın klipleri arasında en çok Norm Ender'in 'Parla'sı izlendi. Bu marşın günlük ortalaması 170 bin izlenme olarak gerçekleşti. Diğer marşların kliplerinin ne kadar izlendiği ve günlük ortalamaları Haftanın Portresi'nde

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