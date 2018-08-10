Karlsruher - Carl Zeiss Jena rakamlar

Karlsruher ve Carl Zeiss Jena, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Karlsruher 5 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Carl Zeiss Jena 6 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Karlsruher, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 212 kodlu maçı oynayanlar; Karlsruher galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Carl Zeiss Jena galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Karlsruher son haftadaki Carl Zeiss Jena müsabasında 2-3 yenildi.

Carl Zeiss Jena ise Karlsruher maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Karlsruher, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Carl Zeiss Jena, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carl Zeiss Jena 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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