Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

İstanbul´a tatil için geldiklerini belirten Semih Yusuf Altıntaş, "Yurt dışında, Belçika´da yaşıyoruz. Tatil için geldik, gezmeye geldik. 100´üncü yıl tatilimize denk geldi. Bu zamanda denk gelmiş olmaktan çok mutluyuz. 100´üncü yılımız kutlu olsun, daha yüzlerce nice 100 yıllara" diye konuştu. Selin Özçelikel ise "100´üncü yılı kutluyoruz, çok mutluyuz burada olmaktan. Bu ilk 100 yılımız, daha çok 100 yılımız olacak, çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

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"ATATÜRK GİBİ LİDERİMİZ OLMASI BİZİ GURURLA DOLDURUYOR

Yıllardır Avrupa´da yaşadıklarını ifade eden Yıldız Özçelik de şunları söyledi: Biz Avrupa´da büyüdük, ama babamız sağ olsun, bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olması bizi çok gururla dolduruyor. Ne kadar biz gurur duyuyoruz ki böyle, açık, laik bir ülkeyiz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, her şeyimize o kadar haklarımız var. Yani beni gururla dolduruyor, hiçbir zaman unutmayalım. Hepimiz Atatürk´ün çocuklarıyız ve bunları devam ettirelim. Bizi daha çok 100 yıllar bekliyor."