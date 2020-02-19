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Karma cilt temizleme maskesi tarifi

Cilt için bazı bakım maskelerini kullanarak cildimize sağlık ve canlılık kazandırabiliriz. Karma cilt en zor cilt tipidir. Yüzün bazı bölgeleri kuru, hassas ve pullu iken, T bölgesi denilen alın, burun ve çene üzeri yağlı oluyor.  Peki karma cilt temizleme maskesi nasıl yapılır.

Karma cilt temizleme

Karma cilt tipinde yüzün belirli bir kısmı yağlı iken belirli bir kısmı normal ya da kurudur. Daha çok T bölgesi dediğimiz alın, burun ve çene bölgesi çabuk yağlanır. Cilt için bazı bakım maskelerini kullanarak cildinize sağlık kazandırabilir ve cildin bazı sorunlarını ve oluşan hasarlarını iyileştirebilirsiniz. İşte detaylar..

Karma cilt temizleme maskesi tarifi

Karma cilt; bakımı oldukça zor olan ve özen isteyen bir cilt tipidir. Ciltte hem kuru hem de yağlı bölgelerin bir arada bulunması bakımının ona uygun yapılmasına neden olmaktadır. Bu yüzden bu cilt tipine uygun temizleyici ve losyonlar kullanılması gerekmektedir.

Karma cilt temizleme maskesi

1 çay bardağı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın.
Üzerine hafif cıvık kıvamda bir hamur oluncaya kadar mısır unu ekleyin.
Hazırladığınız karışımı yaklaşık 20 dakika dinlendirin.
Süre sonunda cildinize uygulayarak, 10 dakika bekleyin.
Ilık su ile durulayın.
Ayrıca cildinizi temizlemek için; üzüm suyu, havuç suyu, elma suyu ve maydanoz suyu uygulayarak 10 dakika bekletmeden sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.

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