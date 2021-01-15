Pandemi nedeniyle 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi uzaktan eğitimle gerçekleştirildi. Birinci dönemin bitmesine günler kala öğrenciler ve veliler karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken MEB'de yazılı basın açıklaması yaptı. Peki, karneler nasıl verilecek, dijital mi olacak? Sınavlar nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

KARNELER NEYE GÖRE VERİLECEK 2021?

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

KARNE VERİLECEK Mİ?

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi. Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne dağıtılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, çocuklar ve veliler açısından olayı ele aldıklarını ifade ederek yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak istemediklerini söyledi. Dijital karneye bu sebeplerden ötürü sıcak baktıklarını vurgulayan Selçuk, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu." şeklinde konuştu.

E-OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

15 ŞUBAT’TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Vaka sayılarında olumlu anlamda gelişme olduğu takdirde hazırlık ve planları olduklarını hatırlatan Ziya Selçuk “ dünyadaki etkisinin ne olacağını tam olarak bilemiyorum ki. Eğer olumlu gelişme, değişme söz konusu olursa şunu şunu yaparız diye biliyoruz. Olumsuz olursa da şöyle bir hazırlığımız da var. 15 Şubat'ta hangi yaş gruplarında yüz yüze eğitime tam olarak geçebiliriz, bu konuda bir hazırlık yaptık. Bu hazırlıkla ilgili açıklamayı yapabilmem için yan taraftaki dosyada salgının seyrini ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerini görüyor olmam lazım. Bu veriyi gördükten sonra bunu devreye sokuyoruz." şeklinde konuştu.