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Karneler ne zaman verilecek? 2021 2. Dönem karneleri nasıl verilecek? Karneler elden mi verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının son ayı başlıyor. Milyonlarca öğrenci, şimdiden karne heyecanı yaşıyor ve karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu. İşte karne tarihi...

Karneler ne zaman verilecek? 2021 2. Dönem karneleri nasıl verilecek? Karneler elden mi verilecek?

Milyonlarca öğrenci bu dönem de karnelerini online mı olacak merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki 2021 karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bugün yapılan açıklamalar sonrası karnelerin 18 Haziran'da, telafi eğitimin ise 2 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklandı.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.

Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak.

Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

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