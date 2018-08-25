Karpaty Lviv - Arsenal Kyiv sahaya çıkıyor

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Karpaty Lviv, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Arsenal Kyiv takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 5 puanlı Karpaty Lviv 8. sırada bulunuyor, Arsenal Kyiv 1 puana sahip ve 12. sırada. Karpaty Lviv, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Arsenal Kyiv son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 675. İddaa'da Karpaty Lviv kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Arsenal Kyiv kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Karpaty Lviv son hafta oynanan Arsenal Kyiv maçında 0-2 yenildi.

Arsenal Kyiv ise Karpaty Lviv karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karpaty Lviv, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Arsenal Kyiv, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal Kyiv 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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