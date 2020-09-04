Kalori açısından da düşük olan karpuz kilo yapmaz. Ancak içerdiği şeker oranı yüksek olduğu için kan şekerinde dengesizlikler olabilir.

Çok aşırı tüketmek fazla kalori almanızı sağlar. 1 kase karpuz sadece 50 kalori içerir. 1 dilim ekmekten daha az kaloriye sahiptir. C vitamini yönünden günlük gereksinimin % 20 sini karşılamaya yardımcıdır.

Diyet yapanların listesinde yer alması gereken bir meyvedir. Hem düşük kalorili olması hem de içerdiği su miktarı ve A (%11),C (%13),B6 (%2) vitaminleri açısından oldukça avantajlıdır. Bu sayede günlük vitamin ve su ihtiyacınızın bir kısmı karşılanmış olacaktır.

Yani karpuz kilo aldırmayan bir meyvedir ve bu açıdan tüketilmesi açısından içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde günlük alınması gereken değerleri karşılayarak fayda sağlar. Ancak aşırı tüketilmesi, içerdiği şeker açısından kalori alımını yükseltebilir. Dikkat ederseniz sorun olmayacaktır.