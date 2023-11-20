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        Kars'ta 7 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:50
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        Kars'ta 7 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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        KARAYOLUBUZ TUTTU, TIR'LAR YOLDA KALDI

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü bölgede, Arpaçay ilçesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçesini birbirine bağlayan kara yolu buz tuttu. Buz tutan kara yolunda çok sayıda TIR, kaydı ya da yolda kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. 

        ARDAHAN'DA DA FIRTINA VE KAR ETKİLİ 

        Ardahan'da da fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolunda yoğun kar nedeniyle aksamalar yaşandı. Sakaltutan Geçidi'nde ulaşım dururken, çok sayıda TIR, kamyon ve otomobil, yolda kaldı. Bölgede araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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