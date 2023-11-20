Kars'ta 7 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
KARAYOLUBUZ TUTTU, TIR'LAR YOLDA KALDI
Kars'ın Arpaçay ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü bölgede, Arpaçay ilçesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçesini birbirine bağlayan kara yolu buz tuttu. Buz tutan kara yolunda çok sayıda TIR, kaydı ya da yolda kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
ARDAHAN'DA DA FIRTINA VE KAR ETKİLİ
Ardahan'da da fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolunda yoğun kar nedeniyle aksamalar yaşandı. Sakaltutan Geçidi'nde ulaşım dururken, çok sayıda TIR, kamyon ve otomobil, yolda kaldı. Bölgede araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
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