Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Yeşilay Kars, Türkiye'de en çok faaliyet yapan şube oldu

        Yeşilay Kars Şubesi, 2025 yılında gösterdiği performansla Türkiye genelinde en çok faaliyet yapan şube başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Kars, Türkiye'de en çok faaliyet yapan şube oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Kars Şubesi, 2025 yılında gösterdiği performansla Türkiye genelinde en çok faaliyet yapan şube başarısı gösterdi.

        Şube Başkanı Gamze İlgar, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Şubat'ta görevi devraldığını belirtti.

        Aylar içinde büyük ivme yakalayarak Türkiye birinciliği elde ettiklerini ifade eden İlgar, şunları kaydetti:

        "Şubemiz Türkiye geneli şubeler sıralamasında Türkiye birincisi, gençlik komisyonumuz da Türkiye geneli gençlik komisyonu sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Bu iki Türkiye birinciliği de hepimizin gururu. Binlerce gönüllümüzle gece gündüz demeden sahada olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz için bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir gelecek hedefiyle çalıştık. Bu iki Türkiye birinciliği, Kars’ın, tüm Kars halkının ve Yeşilay’a gönül veren tüm gönüllülerimizin başarısıdır. Bu gururlu tabloda bizlere sunmuş oldukları kıymetli desteklerinden dolayı başta Kars Valimiz Sayın Ziya Polat'a, Kars Milletvekili Adem Çalkın'a, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger başta olmak üzere diğer ilgililere tüm Kars halkına sonsuz teşekkür ediyorum."

        İlgar, çalışmalarını bağımlılıkla mücadele, önleyici ve bilinçlendirici faaliyetleri artırarak sürdüreceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Kars'ta öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
        Kars'ta öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
        Kars'ta jandarmadan huzurlu okul uygulaması
        Kars'ta jandarmadan huzurlu okul uygulaması
        Kars'ta veteriner hekimler, hayvanların sağlığı için çetin kış koşullarında...
        Kars'ta veteriner hekimler, hayvanların sağlığı için çetin kış koşullarında...
        Sarıkamış'ta genç yürekler donan umutları ısıttı
        Sarıkamış'ta genç yürekler donan umutları ısıttı
        Kars'ta aşıklık geleneği masaya yatırıldı
        Kars'ta aşıklık geleneği masaya yatırıldı
        Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi
        Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi