        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta veteriner hekimler, hayvanların sağlığı için çetin kış koşullarında sahada

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra köylere giderek hayvanları aşılıyor.

        Giriş: 22.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:47
        Kars'ta veteriner hekimler, hayvanların sağlığı için çetin kış koşullarında sahada
        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra köylere giderek hayvanları aşılıyor.

        Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle besiciler, yılın yaklaşık 6 ayında hayvanlarını kapalı alanda besliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli yaklaşık 100 veteriner hekim, kentteki 600 bin büyükbaş, 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanın sağlığını korumak için her koşulda sahada çalışma yürütüyor.

        Kar, kış, yağmur ve çamur demeden bazen hayvanlara ulaşmak için dondurucu soğukta karlı ve zorlu arazileri aşmak zorunda kalan veteriner hekimler, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama çalışmalarını aksatmıyor.

        - "Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen illerinden"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen illerinden Kars'ta 600 binin üzerinde büyükbaş, 1 milyonu geçkin de küçükbaş hayvan varlığına sahip olduklarını söyledi.

        Kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık 100 veteriner hekimin zorlu kış şartlarında sahada olduğuna işaret eden Aydın, Kars'ta hayvancılığın genelde aile tipi işletmecilik şeklinde yürütüldüğünü, yazın geniş mera ve yayla alanlarında geleneksel yetiştiricilik yapıldığını dile getirdi.

        Aydın, kışın gelmesiyle hayvanların artık içeriye girdiğini, kar yağışıyla koşulların biraz daha zorlaştığını belirterek, çiftçilerin hayvanlarını kapalı alanlara alarak beslemeye başladığını anlattı.

        Yıl boyunca hayvanları hastalıklara karşı aşıladıklarını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

        "Bu yıl içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımıza hem 'zoonoz' yönünden hem de bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden çeşitli aşılama faaliyetleri yürüttük. Bu amaçla 1 milyon 800 büyükbaş hayvan aşısı yaptık yani bunların içinde şap, brusella, şarbon gibi aşılar bulunuyor. Bunun yanında yaklaşık 1,5 milyon da küçükbaş hayvanımıza koruyucu aşılama faaliyetini gerçekleştirdik."

        - 2025'te yaklaşık 3,5 milyon aşı yapıldı

        Veteriner hekimlerin yaz kış demeden özveriyle çalışma yürüttüklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

        "İlimizde bu aşılama faaliyetleri, yazın yaylalarda, meralarda devam ederken kışın gelmesiyle zorlu iklim koşullarına rağmen ekip arkadaşlarımızla yağmur, çamur, kar demeden hayvancılık işletmelerimizi ziyaret ediyoruz. Ahırlarda bu hayvanlarda hem zoonoz oluşmasını hem de bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımını engellemek amacıyla arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarını sürdürüyor."

        Veteriner hekim Elif Ekiz de "Her mevsim olmak üzere olumsuz hava koşullarına rağmen her zaman üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Karda, yağmurda, çamurda her zaman köylerimize geliyoruz, küçük ve büyükbaş hayvanlarımızı aşılmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çalışmalara ilişkin Ekiz, "İl genelinde şap hastalığına karşı SAT-1 tekrar uygulama dozu, bunun yanında büyükbaş hayvanlarımıza şarbon aşısı, gebe hayvanlara ise septisemi aşısı yapıyoruz. Septisemi aşısı, hem anneyi hem de doğacak buzağıyı korumak için kritik bir uygulama. Köylerde aynı zamanda sahipli köpeklere de kuduz aşısı yapıyoruz. Amacımız, hayvan sağlığını koruyarak hastalıkların önüne geçmek, üreticimize sağlıklı bir üretim ortamı oluşturmak, ekibimizle beraber her zaman sahadayız." diye konuştu.

