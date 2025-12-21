Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars Valisi Polat'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı:

        Kars Valisi Ziya Polat, "Sarıkamış, yalnızca bir cephe değil, yüreği vatan sevgisiyle atan Mehmetçiğin, imkansızlıklar karşısında bile geri dönmeyi düşünmediği bir iman ve sadakat destanıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 19:42
        Kars Valisi Polat'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı:
        Kars Valisi Ziya Polat, "Sarıkamış, yalnızca bir cephe değil, yüreği vatan sevgisiyle atan Mehmetçiğin, imkansızlıklar karşısında bile geri dönmeyi düşünmediği bir iman ve sadakat destanıdır." ifadelerini kullandı.

        Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı'nın, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin destansı fedakarlıklarının en hüzünlü ve en onurlu sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

        "Dondurucu soğuğa, yokluğa ve imkansızlıklara rağmen milletimizin bağımsızlığı ve bekası için gözlerini kırpmadan mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Allahuekber Dağları'nda, vatan toprağına düşen her bir adım, bir duanın, bir fedakarlığın ve bir milletin kaderine sahip çıkışının nişanesi oldu. Dondurucu soğukta, karla kaplı dağlarda açlığı, yokluğu ve ölümü göze alarak yürüyen kahramanlarımız, ardında tarifsiz bir acı ama sonsuz bir onur bıraktı."

        Polat, mesajında şunları kaydetti:

        "Sarıkamış, yalnızca bir cephe değil, yüreği vatan sevgisiyle atan Mehmetçiğin, imkansızlıklar karşısında bile geri dönmeyi düşünmediği bir iman ve sadakat destanıdır. O beyaz örtünün altında kalan her can, bu toprakların bugün bize vatan olmasının bedelidir. Sarıkamış'ta yazılan bu acı ama onurlu destan, bizlere vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin ne denli kutsal olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların uğruna can verdikleri değerleri yaşatmak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

