Kars Valisi Polat'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı:

Kars Valisi Ziya Polat, "Sarıkamış, yalnızca bir cephe değil, yüreği vatan sevgisiyle atan Mehmetçiğin, imkansızlıklar karşısında bile geri dönmeyi düşünmediği bir iman ve sadakat destanıdır." ifadelerini kullandı.

Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı'nın, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin destansı fedakarlıklarının en hüzünlü ve en onurlu sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Dondurucu soğuğa, yokluğa ve imkansızlıklara rağmen milletimizin bağımsızlığı ve bekası için gözlerini kırpmadan mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Allahuekber Dağları'nda, vatan toprağına düşen her bir adım, bir duanın, bir fedakarlığın ve bir milletin kaderine sahip çıkışının nişanesi oldu. Dondurucu soğukta, karla kaplı dağlarda açlığı, yokluğu ve ölümü göze alarak yürüyen kahramanlarımız, ardında tarifsiz bir acı ama sonsuz bir onur bıraktı."