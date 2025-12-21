Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars ile Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:11
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Kars ile Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, bazı göl ile derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve araçların camları buzla kaplandı.

        Vatandaşlar, araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

        - Ardahan

        Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

        Gece sıfırın altında 13 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu.

        Kentteki yüksek kesimler karla kaplandı.

