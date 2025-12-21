Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kayak eğitmeni Mustafa Nar, AA muhabirine, kayak için bütün şartların müsait olduğunu söyledi.

Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pist bulunuyor.

