        Kars Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:05
        Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karıyla turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde kar kalınlığı 2. etap pistlerde 70 santimetreye ulaştı.

        Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pist bulunuyor.

        Kayak eğitmeni Mustafa Nar, AA muhabirine, kayak için bütün şartların müsait olduğunu söyledi.

        Nar, hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Sezonu açtık, pistlerimiz çok iyi, hava mükemmel. Hafta sonu insanlar yavaş yavaş akın etmeye başladı." dedi.

