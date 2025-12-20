Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bilgehan C. yönetimindeki 27 BB 161 plakalı otomobil, Ortakapı Mahallesi Selahattin Filtekin Caddesi'nde seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Alevleri fark eden sürücü, otomobili park ederek bölgeden uzaklaştı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye erlerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Kars'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
        Kars'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
        Kars'ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Kars'ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Kars'ta nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen göre...
        Kars'ta nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen göre...
        Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü
        Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü
        Doğu'da 9 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturuldu
        Doğu'da 9 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturuldu
        Tavuklara müzikli terapi: "Yumurta verimi arttı"
        Tavuklara müzikli terapi: "Yumurta verimi arttı"