Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede bazı dereler kısmen, bazıları da tamamen buzla kaplandı.

        Yağbasan köyünde damızlık olarak beslenen kazlar, güneşin açmasıyla köy içinden geçen dereye girerek buz tutmayan kısımda yüzdü.

        Soğuk suda yüzdükten sonra köydeki kümeslerine dönen kazlar güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Doğu'da 9 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturuldu
        Doğu'da 9 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturuldu
        Tavuklara müzikli terapi: "Yumurta verimi arttı"
        Tavuklara müzikli terapi: "Yumurta verimi arttı"
        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup, 21 ülkeden 126 sporcuyla düzenlenecek
        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup, 21 ülkeden 126 sporcuyla düzenlenecek
        Üniversiteli Pınar, Kars'ı tanıtan rölyef sergisinin gelirini lösemili çocu...
        Üniversiteli Pınar, Kars'ı tanıtan rölyef sergisinin gelirini lösemili çocu...
        Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza verildi
        Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza verildi
        Kars'ta bir akademisyen nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alındı
        Kars'ta bir akademisyen nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alındı