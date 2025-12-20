Habertürk
        Doğu'da 9 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturuldu

        Doğu'da 9 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturuldu

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde bu yıl yaklaşık 9 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:12
        Doğu'da 9 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturuldu
        Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da bu yıl yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, belirlenen alanlara 1 milyon 55 bin fidan dikildi, 7 milyon 672 bin tohum ekildi.

        Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, AA muhabirine, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" mottosuyla daha yeşil bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Bölge müdürlüğünün 6 ili kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet yürüttüğünü ifade eden Karakurt, ormanların ekosistem temelli ve fonksiyonel amenajman planlarıyla işletildiğini belirtti.

        Önceki plan döneminde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün orman varlığının yaklaşık 542 bin hektar olduğunu anlatan Karakurt, bu alanın toplam yüzölçümünün yüzde 8'ine karşılık geldiğini kaydetti.

        Yeni amenajman planlarıyla orman varlığının 655 bin hektarın üzerine çıktığını dile getiren Karakurt, yaklaşık 114 bin hektarlık artış sağlandığını, bunun da 160 bin futbol sahası büyüklüğünde yeni bir orman alanına denk geldiğini ifade etti.

        - "Orman alanlarımızı artırıyoruz"

        Kars'ta 19 bin hektarlık yeni orman alanı oluşturulduğuna işaret eden Karakurt, "Bu alan yaklaşık 26 bin futbol sahası büyüklüğünde bir ormana karşılık gelmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarımızı kendi orman alanlarımızda sürdürürken, hazine arazilerinden yapılan tahsislerle, rehabilitasyon çalışmalarıyla ve kadastro faaliyetleri sayesinde doğal olarak oluşan ormanları tescil ederek orman alanlarımızı artırıyoruz." dedi.

        Bu yıl yapılan çalışmaları paylaşan Karakurt, şunları kaydetti:

        "Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 6 bin 390 dönüm ağaçlandırma çalışması yaptık. Bunun yanında 38 bin dönüm alanda toprak muhafaza ve erozyon kontrolü, 16 bin 100 dönüm alanda ise sel kontrolü çalışmaları gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 60 bin dönüm alanda çalışmalar tamamlandı. 2025'te 1 milyon 55 bin fidan ve 7 milyon 672 bin tohum olmak üzere yaklaşık 9 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduk."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

