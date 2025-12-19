Kars'ta bir akademisyen nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alındı

Öte yandan, söz konusu paylaşım nedeniyle Kars Barosu ve Sağlık-Sen Kars Şubesi tarafından T.D.A. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince T.D.A, "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "nefret", "ayrımcılık” ve "hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

