Kars'ta bir akademisyen nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alındı
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.D.A, sosyal medya paylaşımında nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.D.A, sosyal medya paylaşımında nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Prof. Dr. T.D.A’nın sosyal medyada “Kürt” ve “Arap” halklarını hedef aldığı iddia edilen paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince T.D.A, "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "nefret", "ayrımcılık” ve "hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, söz konusu paylaşım nedeniyle Kars Barosu ve Sağlık-Sen Kars Şubesi tarafından T.D.A. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.