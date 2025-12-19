Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor

        Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:26
        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

        Resmi açılışı 3 gün önce yapılan kayak merkezinde telesiyejlerin ücretsiz olarak hizmet ettiği son günde, kayak merkezine gelen kayak tutkunları, kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak, kızak ve snowboard yaptı.

        Merkezde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej hizmet veriyor.

        Kayakseverlerden Bener Demirci, çok güzel bir havada kayak yaptıklarını belirterek, "Kristal kar, sarıçam ormanları içinde çocuklarla kayak yapmaya geldik. Ücretsiz son günü değerlendirelim dedik. Her şey çok güzel." dedi.

        Adem Yılmaz ise "Pistlerimiz çok güzel, bedava kayağın son günü, yarın gene pistlerde olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

