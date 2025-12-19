Habertürk
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da sulak alanları buz kapladı

        Kars, Ardahan ve Erzurum'da sulak alanları buz kapladı

        Kars, Ardahan ve Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:50
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da sulak alanları buz kapladı
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk havanın etkisiyle sulak alanları buz kapladı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuk havanın etkisiyle iş yeri ve araç camları buz tuttu, sulak alanlar dondu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları doğada görüntülendi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da dere ve göletler buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Erzurum'da ise soğuk hava yüzünden park halindeki bazı araçların camları buz tuttu.

        Kentteki bazı şadırvanlarda da buz sarkıtları oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

