Kars, Ardahan ve Erzurum'da sulak alanları buz kapladı

Kentteki bazı şadırvanlarda da buz sarkıtları oluştu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Erzurum'da ise soğuk hava yüzünden park halindeki bazı araçların camları buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da dere ve göletler buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuk havanın etkisiyle iş yeri ve araç camları buz tuttu, sulak alanlar dondu.

Kars, Ardahan ve Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.