        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta septisemi aşısıyla buzağı kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor

        CÜNEYT ÇELİK - Tarım ve hayvancılığın lokomotif illerinden Kars'ta, hayvancılıkta verimi artırmak amacıyla başlatılan septisemi aşısıyla buzağı kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:06
        Kars'ta septisemi aşısıyla buzağı kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor
        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün hayvancılık yol haritası çerçevesinde hazırlanan "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, buzağı kayıplarının önlenmesi için Kars'a 40 bin septisemi aşısı gönderildi.

        Kentte görevli veteriner hekimler köyleri ve ahırları gezerek doğuma yaklaşık 1,5-2 ay kalan gebe inekleri tespit ediyor. Hayvanlara uygulanan septisemi aşısının ardından buzağı ölümlerinin en düşük seviyelere düşürülmesi hedefleniyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, hayvan hastalıklarına karşı ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

        Kars'ın ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Aydın, 600 binin üzerinde büyükbaşın bulunduğu şehirde bu hayvanları hastalıklara karşı korumak için çeşitli zamanlarda faaliyetler yaptıklarını anlattı.

        Buzağı kayıplarının önüne geçilmesi için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

        "Buzağı kayıplarının önlenmesi ve buzağıların doğumundan sonra şekillenen özellikle ishale ve kan zehirlenmesine bağlı hastalıkların önlenmesi amacıyla doğumuna yaklaşık 1,5-2 ay kalan ineklere septisemi aşısı yapıyoruz. Bu sene Tarım ve Orman Bakanlığının 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi' kapsamında bize tahsis edilen 40 bin dozluk bir septisemi aşısı var. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin hayvanımıza bu aşıyı uyguladık ve devam ediyoruz."

        Geçen yıl uyguladıkları septisemi aşısıyla olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Aydın, "Gebe hayvanlara doğumundan önce bu aşıyı uygulayarak doğumdan sonra annede oluşan antikorları, ağız sütüyle yavrunun alması neticesinde oradaki o antikorları, koruyucu maddeleri buzağı bünyesine geçmiş oluyor ve buzağı bu şekilde hem ishale karşı korunmuş oluyor hem de kan zehirlenmesine sebep olan diğer virüs ve mikroplara karşı korunaklı hale gelmiş oluyor." diye konuştu.

        - "Buzağı ölümlerini inşallah ortadan kaldırmış olacağız"

        Kars'ta buzağı kayıplarını en aza indirmek için başlatılan programın ciddiyetle devam edeceğini vurgulayan Aydın, "Önceki senelerde de Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yapmıştı. Yaklaşık 150 bin doz bu aşıdan uyguladık, çok da faydalı olduğunu ve buzağı ölümlerinin neredeyse sıfıra yaklaştığını görmüş olduk. İnşallah hem ülke hayvancılığımız hem de ilimiz hayvancılığı açısından önemli bir faaliyet ve gerekenleri yerine getireceğiz. Buzağı ölümlerini inşallah ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Ölçülü köyü besicilerinden Fevzi Kaza da aşının buzağı ölümlerinin önüne geçeceğini kaydederek, "Allah razı olsun, devlet aşıları ücretsiz yapıyor." dedi.

        Cihan Altıalay ise "Yapılan aşıdan sonra buzağılar ölmüyor, Bakanlığa ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ederim." dedi.

