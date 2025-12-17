Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta polis ekipleri, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

        Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:21
        Kars'ta polis ekipleri, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
        Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte polis ekipleri, vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Bayrampaşa, Kaleiçi, Karadağ, Merkez ve Yeni Mahalle mahallelerinde, kış aylarında yaşanabilecek soba zehirlenmelerinin önlenebilmesi amacıyla bilgilendirme yaptı.

        Polis ekipleri, vatandaşlara "Sessiz Katil Karbonmonoksit" konulu bilgilendirici el broşürlerini de dağıttı.

