Kars'ta polis ekipleri, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte polis ekipleri, vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Bayrampaşa, Kaleiçi, Karadağ, Merkez ve Yeni Mahalle mahallelerinde, kış aylarında yaşanabilecek soba zehirlenmelerinin önlenebilmesi amacıyla bilgilendirme yaptı.
Polis ekipleri, vatandaşlara "Sessiz Katil Karbonmonoksit" konulu bilgilendirici el broşürlerini de dağıttı.
