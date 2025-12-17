Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi meşaleli kayak gösterisiyle sezonu açtı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:09 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Kayak Merkezi meşaleli kayak gösterisiyle sezonu açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

        Sezon açılışı nedeniyle üç gün ücretsiz hizmet verecek kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kayak merkezinde, kayak eğitmenleri meşaleli kayak gösterisi sundu. Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle de Sarıkamış Kayak Merkezi sezona "merhaba" dedi.

        Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın kristal karıyla buluştuğunu söyledi.

        Kayak sezonunun güzel geçmesi temennisinde bulunan Polat, şunları kaydetti:

        "Tüm hemşerilerimizi, yerli ve yabancı turistlerimizi sarıçam ormanlarımızın müthiş manzarasında bu zevki tatmaya bekliyoruz. Üç gün boyunca tüm hemşerilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Geçtiğimiz günlerde bereketli bir kar yağışı aldık. Şu an 30 kilometreyi aşan tüm pistlerimiz açık, inşallah 22-25 Aralık tarihlerindeki kayak şampiyonasına kristal karlar diyarı Sarıkamış ev sahipliği yapacak. Yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız, kazasız belasız bir sezon diliyorum."

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş da kayak merkezinde suni karlama sistemine gerek duymadan 70 santimetre doğal kristal karla sezonu açtıklarını belirterek, herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet etti.

        Kayakseverlerden Muvaffak Hindistan ise Sarıkamış'ın dünyanın en güzel kayak merkezlerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Müthiş bir kayak zevki yaşıyoruz, yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz." dedi.

        Açılışa, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Cihan Alkan, kurum amirleri, otel işletmecileri, siyasi parti temsilcileri, kayak eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta kayak heyecanı başladı
        Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta kayak heyecanı başladı
        Sarıkamış'ta anma öncesi kritik toplantı: "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor"
        Sarıkamış'ta anma öncesi kritik toplantı: "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor"
        Karlı doğada kızıl tilki ile nadir görülen paçalı şahin görüntülendi
        Karlı doğada kızıl tilki ile nadir görülen paçalı şahin görüntülendi
        Atlı kızaklar, Çıldır Gölü'nde tura başladı
        Atlı kızaklar, Çıldır Gölü'nde tura başladı
        Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
        Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
        Otomobilin bagajından 3 kaçak göçmen çıktı
        Otomobilin bagajından 3 kaçak göçmen çıktı