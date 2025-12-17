Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı

        CÜNEYT ÇELİK - Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor.

        Giriş: 17.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:11
        Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
        CÜNEYT ÇELİK - Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor.

        Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl Çıldır'ın yüzeyinin bir bölümü bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen buz tabakası da güzel görüntü oluşturdu.

        Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkisinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. 123 kilometrekare alana sahip gölün üzerindeki buza çıkanlar keyifli anlar yaşadı.

        Sezonun ilk ziyaretçileri göl üzerinde atlı kızak heyecanı yaşayan yerli ve yabancı turistler, sezonun erken başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        Göle gelen yerli ve yabancı turistlerden kimisi halay çekti kimisi ise dans ederek buzun üzerinde olmanın heyecanını yaşadı.

        - "Sıkıntı yok, müşterilerimizi gezdirdik"

        Çıldır Gölü'nde atlı kızakçılık yapan Davut Taşdemir, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır'da atlı kızak turlarının başladığını söyledi.

        Taşdemir, "Atlarla gölün üzerine çıktık, kızak güzergahlarını belirledik, sıkıntı yok, müşterilerimizi gezdirdik. Sezon açıldı, tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Burası en erken donan yer, 3-4 ay gölde hizmet veriyoruz." dedi.

        Atları bir süredir besiye aldıklarını ve sezonun başlamasıyla buz üzerine çıkarttıklarını anlatan Taşdemir, "Atların düzenli bakımını yapıyoruz, arpasını ve suyunu zamanında veriyoruz. Kar yağmaya başladı mı antrenmanlarını yaparız, atlar kendine geldiği gibi gölün üzerine çıkıp işimize başlarız. 8 kızak olarak hizmete başladık. İlk kez buzun üzerine çıkanlarda heyecan, korku oluyor, bunun için de İlk önce biz buzun üzerine çıkar, denemeyi yaparız daha sonra müşterileri çıkartırız." diye konuştu.

        - "Mutluyum burada hayallerimi yaşıyorum"

        İstanbul'dan gelen Ecrin Yüksel, buzun üzerinde dans ederek keyifli zaman geçirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

        "Uzun zamandır planladığımız bir seyahatti, ilk kez donmuş bir gölün üstünde atlı kızak için heyecanlıyız. Mutluyum, burada hayallerimi yaşıyorum."

        Düzce'den gelen Burak Necmi Yüksel, uzun süreden beri Kars tatili planladıklarını dile getirerek, "Çıldır Gölü'nün donması sürpriz oldu, her şey çok güzel, heyecanlıyım." dedi.

        Gözde Aktaş da korku ve heyecanı aynı anda yaşadığını belirterek, "Çok şaşırdım daha önce donmuş bir göl üzerine çıkmamıştım ama çok keyifli, manzarası çok güzel." ifadesini kullandı.

