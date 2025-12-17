Habertürk
Habertürk
        Kars Haberleri

        Karlı doğada kızıl tilki ile nadir görülen paçalı şahin görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karla kaplı doğada yiyecek arayan kızıl tilki ile kış aylarında nadir görülen paçalı şahin görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:36
        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, karla kaplı doğada yiyecek arayan kızıl tilki ile kış aylarında nadir görülen paçalı şahin görüntülendi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçenin kırsalında, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Asboğa köyü bölgesindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kızıl tilki ve kış aylarında nadir görülen paçalı şahin görüntülendi.

        Bir süre kar üzerinde gezinen kızıl tilki bölgeden uzaklaşırken, paçalı şahin de havada süzüldükten sonra gözden kayboldu.

