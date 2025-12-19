Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta ilkokulda asırlık eşyalarla geçmişten geleceğe köprü kuruldu

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Arpaçay ilçesinde, geçmişin derin izlerini ve kültürel mirası tanıtmak için evlerden getirilen asırlık eşyalarla okulda çocuklar için geçmişten geleceğe köprü kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:44
        Kars'ta ilkokulda asırlık eşyalarla geçmişten geleceğe köprü kuruldu
        Atatürk İlkokulu'nda "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" projesi kapsamında, geçmişte kullanılan asırlık eşyalar ile gelenek ve göreneklerin anlatılması için çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda öğretmenler ile öğrenciler, ailelerinden ve çevreden temin ettikleri, geçmiş dönemlerde günlük yaşamda kullanılan ev eşyaları, tarım aletleri, el işi ürünleri ve yöresel kıyafetleri okulda sergiledi.

        Sergide yer alan asırlık objelerin, öğrenciler tarafından yöresel kıyafetlerle sunumları yapıldı.

        Öğrenciler, sergiyi gezen misafirlere eşyaların kullanım alanları ve dönemleri hakkında bilgi verdi. Yöresel kültürü yansıtan gelenek ve görenekler de öğrencilerin anlatımlarıyla ziyaretçilere aktarıldı.

        Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz de okula gelerek ürünler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        Okul Müdürü Sezgin Çelik, AA muhabirine, asırlardır kullanılan ancak son dönemlerde unutulan eserleri tanıtarak öğrencileri bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

        Geçmişten gelece köprü kurduklarını dile getiren Çelik, "Amacımız, Anadolu insanımızın geçmişten günümüze kullanmış oldukları, yaşamlarını idame ederken kullandıkları ürünleri çocuklarımızın tanıması ve görmesi amacıyla bu işi somutlaştırmak istedik. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin desteğiyle sergimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz çok heyecanlaydılar onlar için de bilgilendirici ve unutamayacağı bir çalışma oldu." dedi.

        - "Aile yadigarı ve eski eşyaları, yöresel ürünler ile yemeklerimizi tanıtmak istedik"

        Öğretmenlerden Zeynep Aydın da ders kapsamında yapılan serginin öğrencilerde daha kalıcı olacağını kaydetti.

        Derslerde işledikleri konularla alakalı çocuklara kültürel mirası korumak amacıyla çalışma yaptıklarını işaret eden Aydın, "Kurduğumuz stantlarda aile yadigarı ve eski eşyaları, yöresel ürünler ile yemeklerimizi tanıtmak istedik. Öğrencilerimizin de sergiye gelenlere buranın örf, adet, gelenek ve göreneklerini tanıtmasıyla daha nostaljik bir gün yaşamak istedik. Öğrencilerimiz, velilerimizle işbirliği içerisinde kendi aile yadigarlarını eski eşyalarını toplayıp okula getirdiler. Biz de öğretmenler olarak sergimizi hazırladık." diye konuştu.

        Anasınıfı öğretmeni Aysun Çelik ise "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" çalışmasının öğrenciler için çok güzel ve unutamayacakları bir anı olduğunu anlattı.

        Çelik, şunları kaydetti:

        "Dilimizin zenginlikleri projesi kapsamında milli kültürel ögelerle ilgili bir etkinliğimiz vardı. Etkinlik kapsamında çocuklarla şiirler, şarkılar çalışıyoruz ama bunlar biraz daha sözel olduğu için çocuklar çok fazla bu yaşta algılamıyor. Biz de öğretmen arkadaşlarla daha somut, gözle görülür şeyler elde etmek için böyle bir sergi hazırladık. Çocuklar eşyalar getirdi, veliler okula geldi güzel bir katılım oldu. Çocuklar yöresel yiyecekleri, geçmişte kullanılan eşyaları gördüler çok güzel bir anı oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

