        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Ressamlar Kars'ın güzelliklerini tuvale taşıdı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 12 ressamın katılımıyla "5. Uluslararası Sanat Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:39 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:39
        Ressamlar Kars'ın güzelliklerini tuvale taşıdı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 12 ressamın katılımıyla "5. Uluslararası Sanat Çalıştayı" düzenlendi.

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hizmet veren bir otel tarafından düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve İran ile Bulgaristan'dan gelen 12 ressam, kentteki tarihi ve turistik alanları tuvale yansıttı.

        Ressamların kente özel çalışmaları, otelde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Vali Ziya Polat, kayak merkezinde sanatçıların buluşmasının çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Çalıştaya 5 yıldır ev sahipliği yapan otel yöneticilerine teşekkür eden Polat, şöyle konuştu:

        "Bereketli kar yağışından sonra kayak sezonu açtık. Hep söylüyoruz, Gazi Kars'a gelen insan, burada mutlu olacak, keyfini çıkaracak, mutlu ayrılacak diye bunun garantisini veriyoruz. Gazi Kars'ta Sarıkamış'ta ağırladığımız misafirlere, buradan dönerken 'iyi ki Sarıkamış'a gelmişim, iyi ki Gazi Kars'a gelmişim' dedirtiyoruz, dedirtmeye devam edeceğiz. Tüm sektördeki arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum, bereketli olsun diyorum. Katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyor, alkışlıyorum."

        Organizasyona ev sahipliği yapan otelin sahibi Gülsüm Gemalmaz da çalıştayın çok iyi geçtiğini anlatarak, "Bu sene de yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılarımız Ani, Çıldır, bizim Bayraktepe'yi şehitlikleri dolaşıp, edindikleri izlenimleri kendi sanat anlayışlarıyla harmanlayıp tuvale aktardılar." diye konuştu.

        İranlı ressam Alireza Ghoojari ise sanatın önemine değinerek, "Sanat bir silah gibi karanlıkları yarıp, düşmanlıkları bitirip dostluğa çalışır." dedi.

        Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, kurum amirleri, turizm işletmecileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

