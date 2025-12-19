Kars'ta 33 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulamalarda yasa dışı yollarla yurda giren 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
