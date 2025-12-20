Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

        Kars'ta sosyal medya paylaşımında nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.D.A'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 13:24 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:24
        Kars'ta nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen görevinden uzaklaştırıldı
        Kars'ta sosyal medya paylaşımında nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.D.A'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

        Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, üniversite araştırma hastanesinde görev yapan bir öğretim üyesi hakkında yer alan paylaşımlar ve haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana insan onurunu esas alan, ayrımcılığın her türlüsüne karşı, hukukun üstünlüğünü ve evrensel insan haklarını temel ilke olarak benimseyen bir kamu kurumudur. Dil, din, ırk, etnik köken, inanç veya herhangi bir farklılık gözetmeksizin her vatandaşımız üniversitemiz için eşit ve kıymetlidir. Söz konusu iddialar hakkında, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır.

        Bu kapsamda, ilgili öğretim üyesi hakkında mevzuat hükümleri uyarınca disiplin soruşturması açılmış, yürütülen sürecin sağlıklı ve tarafsız şekilde yürütülmesini teminen geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmiştir. Bu süreçte, anayasa ve ilgili mevzuat gereği masumiyet karinesi titizlikle gözetilmekte, tüm işlemler yetkili merciler tarafından usulüne uygun şekilde yürütülmektedir. Üniversitemiz, toplumsal barışı zedeleyici, ayrımcı ve ötekileştirici her türlü tutum ve davranışa karşı hukuki ve idari sorumluluğunu kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince T.D.A, "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "nefret", "ayrımcılık” ve "hakaret" suçlamalarıyla dün gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

