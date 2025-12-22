Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde atlı kızakçılar mesailerine başladı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla atlı kızakçılar da mesailerine başladı.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:02
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde atlı kızakçılar mesailerine başladı
        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla atlı kızakçılar da mesailerine başladı.

        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle adından söz ettiren Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki merkezde kayak sezonunun başlamasıyla atlı kızakçılar da işbaşı yaptı.

        Kayak merkezine gelen ziyaretçilerden bazıları kayak yapıyor, bazıları da atlı kızaklarla gezinti keyfi yaşıyor.

        - "Turizmi böyle canlandırmaya çalışıyoruz"

        Atlı kızakçılardan Halil Çamlı, AA muhabirine, sezonu açtıklarını söyledi.

        Çamlı, kış turizmine hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, "Kış sezonu başladı, atlı kızaklarımızı buraya getirdik. Güzergahımız belli, pistlere girmeden, otoparkın oradan dönüp geliyoruz. Biz de bu şekilde bir kazanç elde ediyoruz." dedi.

        Serhat Aybay da sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kendi güzergahlarımızda kimseye zarar vermeden turizmi böyle canlandırmaya çalışıyoruz. Her sezon atlı kızaklarla devam etmekteyiz. Vatandaşlara tur attırıyoruz, onlar da çok beğeniyor. Sezonumuz hayırlı olsun." diye konuştu.

        Kayakseverlerden Semih Toprak da ilk defa Sarıkamış'a geldiğini anlatarak, "Tahmin ettiğimizden, beklediğimizden daha güzel çıktı. İlk defa atlı kızağa bindik, buraya gelenlere tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

